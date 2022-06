Résultat des législatives à Vinay - Election 2022 (38470) [PUBLIE]

12/06/22 21:37

Résultat des législatives 2022 à Vinay

Le résultat des élections législatives 2022 à Vinay est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Isère

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription de l'Isère

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Vinay. La représentante Rassemblement National décroche la première position chez les 3142 citoyens votant dans la 9ème circonscription de l'Isère demeurant à Vinay. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Vinay. Les citoyens de 69 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. La participation atteint 48% des électeurs habilités à voter dans la commune pour la 9ème circonscription de l'Isère (1 636 non-votants). A l'échelle de la commune, Cécile Bène a effectivement obtenu 28% des voix. Elodie Jacquier-Laforge (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Sandrine Nosbé (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à dans l'ordre 26% et 25% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vinay Sandrine Nosbé Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,54% 24,75% Elodie Jacquier-Laforge Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,96% 25,56% Cécile Bène Rassemblement National 19,25% 28,14% Bruno Gattaz Les Républicains 12,27% 12,14% Sandrine Seror Reconquête ! 3,58% 3,86% Anaëlle Taddei Ecologistes 1,60% 1,83% Claude Detroyat Divers extrême gauche 1,33% 1,83% Odile Rosemberg Droite souverainiste 1,31% 1,36% Guillaume Roure Régionaliste 0,16% 0,54% Participation au scrutin Circonscription Vinay Taux de participation 50,64% 47,93% Taux d'abstention 49,36% 52,07% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55% 1,66% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,40% Nombre de votants 50 979 1 506

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vinay sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:29 - Pour la Nupes, les 19,22% de Jean-Luc Mélenchon à Vinay scrutés Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des énigmes de ces élections législatives, à Vinay comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 19,22% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,78% et 1,67% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer un total théorique de 24,67% à Vinay pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Vinay ? Lors de la dernière élection, à Vinay, Marine Le Pen glanait meilleure place de la présidentielle avec 30,42% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,31%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 19,22% et Éric Zemmour, quatrième à 6,52%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron à la meilleure place à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines changeront probablement ce décor lors des législatives dans la commune ce dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le sondage Elabe des 3 et 6 juin). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Vinay ? Le niveau de participation sera à n'en pas douter un critère essentiel de ces élections législatives à Vinay. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, au deuxième tour de la présidentielle, 74,14% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 76,4% au premier tour, soit 2 393 personnes. L'inflation combinée avec les préoccupations dues au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, sont notamment en mesure d'impacter la participation à Vinay (38470). 11:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quels seront les taux d'abstention à Vinay ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette localité ? Cinq ans auparavant, durant les législatives, sur les 2 877 inscrits sur les listes électorales à Vinay, 43,24% étaient allés voter au premier tour. Le taux de participation était de 35,29% pour le second tour. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. 09:30 - Les électeurs de Vinay ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer La ville de Vinay n'est couverte que par une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter la vie des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. 9 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Vinay soit autant que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats dès 20 heures dans cet espace.

Législatives 2022 à Vinay : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 30,4% des voix au premier tour à Vinay. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,3% et 19,2% des votes. Et alors retournement de situation : Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour en décrochant 50,6% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 49,4% des voix. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs demeurant à Vinay (Isère) seront incités à contribuer aux législatives comme tous les Français.