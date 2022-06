En direct

19:30 - Qui vont choisir les électeurs de gauche à Vouillé ? Un des paramètres clés de ces législatives 2022, en France comme à Vouillé, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat de gauche avait enregistré 21,42% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,83% et 3,05% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 8,88% à gauche de l'échiquier (score de Mélenchon exclu).

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Vouillé ? Les dynamiques nationales des dernières semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Vouillé dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Vouillé cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 35,52% des suffrages. En seconde position, remontait Jean-Luc Mélenchon à 21,42%, puis Marine Le Pen à 18,02% et Yannick Jadot à 5,83%.

14:30 - Que sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives 2022 à Vouillé ? L'abstention sera indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif à Vouillé. L'inflation est par exemple capable de pousser les électeurs de Vouillé (79230) à se désintéresser de l'élection. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 759 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 17,36% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 14,24% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives 2022 à Vouillé ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Au moment des élections législatives de 2017, 51,1% des personnes habilitées à participer à une élection à Vouillé avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 45,8% pour le second round. Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.