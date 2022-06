Résultat de la législative à Warhem : 2e tour en direct

19/06/22 18:38

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Warhem sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Warhem. En direct 18:38 - La Nouvelle union populaire avait terminé sur la 3e marche à Warhem dimanche dernier La Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 12,9% des voix au 1er tour de la législative la semaine passée dans les 2 bureaux de vote de Warhem. Ce score est cependant à comparer avec les votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 14,7%, 2,42%, 1,33% et 2,66% le 10 avril. Ce sont donc 21,11% de votants en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Warhem. 15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des législatives à Warhem ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les études d'opinion à l'échelle de l'Hexagone masquent cependant des réalités locales compliquées, comme par exemple à Warhem. Pour le premier tour, dimanche 12 juin, les citoyens de Warhem ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a collecté 41,78% des bulletins de vote. Elle a précédé les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui recueillent dans l'ordre 27,1% et 12,9% des votes. 13:30 - À Warhem, le score de la participation à l'occasion du 2e tour des législatives sera un élément essentiel Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2017, l'abstention aux élections législatives françaises représentait 57,36% au deuxième tour contre 44,6% en 2012, lors du deuxième tour de scrutin. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Durant les dernières élections législatives, sur les 1715 inscrits sur les listes électorales à Warhem, 52,83% étaient restés chez eux au premier tour, contre un taux d'abstention de 49,1% au deuxième tour. 10:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Warhem ? Les résultats définitifs des législatives 2022 à Warhem seront probablement révélés pas longtemps après la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et le verdict devrait advenir dans les heures suivantes pour la commune d'abord, puis pour la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Warhem - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Warhem aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 14ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Pierrette Cuvelier Rassemblement National Paul Christophe Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Warhem - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Warhem

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 14ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Warhem Paul Christophe (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,75% 41,78% Pierrette Cuvelier (Ballotage) Rassemblement National 28,23% 27,10% Philippine Heyman Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,03% 12,90% Frédéric Devos Les Républicains 10,68% 8,64% Eric Maerten Reconquête ! 3,92% 3,20% Frédéric Béague Ecologistes 2,92% 2,96% Sandrine Desrayaud Divers extrême gauche 1,35% 1,78% Pierre Gonzalez Divers gauche 1,14% 0,59% Guillaume Lévecq Droite souverainiste 0,99% 1,07% Participation au scrutin Circonscription Warhem Taux de participation 47,70% 50,35% Taux d'abstention 52,30% 49,65% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88% 1,74% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,46% Nombre de votants 47 418 864

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Warhem. Le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première position chez les citoyens de la 14ème circonscription du Nord et résidant à Warhem. Au niveau de la commune, Paul Christophe a ainsi réuni 42% des suffrages. Pierrette Cuvelier (Rassemblement National) et Philippine Heyman (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec respectivement 27% et 13% des voix. Le taux de participation parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 14ème circonscription du Nord s'établit à 50%, ce qui représente 864 votants. Les électeurs des 53 autres communes de cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Warhem ?

Législatives 2022 à Warhem : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 33% des suffrages au premier tour à Warhem. La finaliste malheureuse de la dernière élection avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 30% et 15% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Warhem avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui confiant 51% des voix, laissant donc à Emmanuel Macron 49% des voix. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Warhem (59380) à la mi-juin ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains.