En direct

20:01 - Quel score pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Warhem ? Les électeurs de Warhem avaient offert 14,7% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la première étape de l'élection présidentielle 2022. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,42% et 1,33% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 18,45% à Warhem pour ce premier tour.

16:30 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Warhem ? Avec 32,6% des suffrages exprimés, à Warhem, Marine Le Pen avait gagné la première position lors du dernier scrutin présidentiel. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 30,34%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 14,7% et Valérie Pécresse à 4,77%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures changeront sans doute la donne et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%.

14:30 - La participation reste l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Warhem L'un des facteurs forts de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement le niveau de participation à Warhem. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences sur les prix du gaz et du pétrole pourraient en effet tempérer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Warhem. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,23% des électeurs de la ville, contre un taux d'abstention de 23,45% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Warhem à l'occasion du premier tour des élections législatives ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Durant les élections législatives de 2017, parmi les 1 715 personnes en âge de voter à Warhem, 52,83% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre un taux d'abstention de 49,1% au tour deux. Les législatives mobilisant toujours moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.