Résultat des législatives à Wassy - Election 2022 (52130) [PUBLIE]

14/06/22 16:00

Résultat des législatives 2022 à Wassy

Le résultat des élections législatives 2022 à Wassy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Haute-Marne

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Wassy Laurence Robert-Dehault (Ballotage) Rassemblement National 39,60% 38,28% François Cornut-Gentille (Ballotage) Les Républicains 27,85% 24,29% Ingrid Viot Nouvelle union populaire écologique et sociale 12,46% 13,99% Déborah Daval Ensemble ! (Majorité présidentielle) 11,31% 12,52% Philippe Novac Divers droite 3,87% 4,91% Anne Lettrée Reconquête ! 2,40% 2,58% Justin Prum Divers extrême gauche 1,25% 2,45% Marie-Agnès Vallée Droite souverainiste 1,24% 0,98% Participation au scrutin Circonscription Wassy Taux de participation 47,32% 44,69% Taux d'abstention 52,68% 55,31% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38% 1,09% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,12% Nombre de votants 28 134 825

Le résultat de la législative à Wassy est publié. Pour le 1er tour des élections législatives 2022, les 1846 habitants de Wassy inscrits dans la 2ème circonscription de la Haute-Marne ont choisi la candidature Rassemblement National. Laurence Robert-Dehault a engrangé 38% des suffrages au sein de la localité. En seconde place, François Cornut-Gentille (Les Républicains) ramasse 24% des votes. Ingrid Viot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 14% des votes. L'abstention parmi les électeurs figurant dans les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de la Haute-Marne s'établit à 55%. Ces données ne reflètent cependant pas la réalité des votes au niveau de la 2ème circonscription de la Haute-Marne : 172 autres communes participent effectivement au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale.

Législatives 2022 à Wassy : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens vivant à Wassy (52130) seront incités à participer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Quel prétendant favoriseront-ils ? Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Durant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 40% des votes au premier tour à Wassy, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel président et le fondateur du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 20% et 15% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Wassy avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui accordant 63% des voix. Emmanuel Macron avait rassemblé 37% des votes.