Résultat de la législative à Wattignies : en direct

18:51 - Quel résultat aux législatives de Wattignies pour le bloc LFI-PS-EELV ?

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était jouée à Wattignies. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,69% et 1,1% au premier tour de la présidentielle. La Nupes peut donc espérer un total théorique de 34,03% à Wattignies pour ce premier tour des élections législatives.