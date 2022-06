Résultat des législatives à Wavrin - Election 2022 (59136) [PUBLIE]

12/06/22 21:19

Résultat des législatives 2022 à Wavrin

Le résultat des élections législatives 2022 à Wavrin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Wavrin. Les 6122 habitants de Wavrin votant dans la 5ème circonscription du Nord ont pris parti pour le représentant Rassemblement National au soir du premier tour des élections législatives 2022. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Wavrin. Les habitants de 31 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. A l'échelle de l'agglomération, Victor Catteau a enregistré 26% des suffrages. Il est suivi par Ophélie Delneste (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Frédéric Cauderlier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent dans l'ordre 26% et 23% des suffrages. L'abstention représente 51% des habitants habilités à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription du Nord (3 152 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Wavrin Victor Catteau Rassemblement National - 26,23% Ophélie Delneste Nouvelle union populaire écologique et sociale - 25,62% Frédéric Cauderlier Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 23,32% Sébastien Huyghe Les Républicains - 17,18% Manon Stoffel Ecologistes - 3,26% Hugues Sion Reconquête ! - 2,37% Pierrick Dennequin Droite souverainiste - 1,30% Luc Dubois Divers extrême gauche - 0,72% Participation au scrutin Circonscription Wavrin Taux de participation - 48,51% Taux d'abstention - 51,49% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,38% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,44% Nombre de votants - 2 970

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Wavrin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:02 - Qui vont plebisciter les supporters de gauche à Wavrin ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une clé du résultat de ces législatives, à Wavrin comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 17,12% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,89% et 2,05% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc viser un total théorique de 24,06% à Wavrin pour ces légilsatives. 16:30 - Les enquêtes sondagières, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Wavrin ? La coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos). Pendant ce temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indications des dernières heures auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Wavrin au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or à Wavrin, Marine Le Pen avait pu se hisser à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 30,77% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 28,12%. Arrivaient ensuite, avec 17,12%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,98%, Éric Zemmour. 14:30 - La participation reste l'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Wavrin À Wavrin, l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 sera indéniablement l'abstention. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est notamment capable de faire baisser le taux de participation à Wavrin (59136). En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 75,23% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 74,65% au premier tour, soit 4 573 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Wavrin ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut observer les résultats des élections passées. A l'occasion des dernières élections législatives, 49,84% des électeurs de Wavrin avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 41,93% au dernier round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Wavrin ? Les résultats des élections législatives 2022 à Wavrin devraient être donnés peu de temps après la fermeture du seul bureau de vote, la ville ne couvrant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait se lancer à 19 heures, au moment de la fin du vote, et dénouement devrait arriver dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Législatives 2022 à Wavrin : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 30,8% des suffrages au premier tour à Wavrin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 28,1% et 17,1% des voix. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était en définitive ressorti en tête du second tour en réunissant 52,5% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 47,5% des voix. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs résidant à Wavrin seront invités à contribuer aux législatives comme partout en France. Quel candidat soutiendront-ils ?