12/06/22 23:05

Résultat des législatives 2022 à Willems

Le résultat des élections législatives 2022 à Willems est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Willems. Au sein de la 6ème circonscription du Nord, les 2416 électeurs de Willems se sont prononcés pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 6ème circonscription du Nord peut encore évoluer si les électeurs des 45 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Willems. Charlotte Parmentier-Lecocq a ainsi réuni 32% des suffrages. Elle précède Célia Pereira (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Virginie Fenain (Rassemblement National) qui ramassent 21% et 19% des votes. Le taux de participation parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'établit à 51%, ce qui représente 1 227 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Willems Charlotte Parmentier-Lecocq Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,60% 32,07% Célia Pereira Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,94% 21,32% Virginie Fenain Rassemblement National 19,81% 19,26% Luc Foutry Les Républicains 14,17% 5,54% André Demeester Reconquête ! 3,47% 2,73% Maryse Faber-Rossi Parti radical de gauche 2,61% 3,14% Vanessa Labre Ecologistes 2,60% 1,90% Thierry Rolland Divers droite 2,08% 11,90% Delphine Leleu Droite souverainiste 0,92% 1,57% Frédéric Barrez Divers extrême gauche 0,80% 0,58% Participation au scrutin Circonscription Willems Taux de participation 52,70% 50,79% Taux d'abstention 47,30% 49,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25% 0,81% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,57% Nombre de votants 49 379 1 227

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Willems sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:38 - Quel verdict pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Willems ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une clé du résultat de ces élections législatives 2022, à Willems comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 15,18% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,33% et 2,83% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 8,16% à gauche, score de Mélenchon exclu. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Willems ? Le président-candidat avait obtenu 33,08% des voix à Willems, à l'issue de la dernière élection à l'Elysée contre 27,85% en France. La candidate du Front national se hissait à 25,3% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,18% (contre 22%). Les indications nationales des dernières semaines viendront probablement chambouler ce tableau et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Et pour rappel, la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à un petit point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. 14:30 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Willems L'un des critères déterminants de ces législatives 2022 sera sans nul doute le taux de participation à Willems. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes liées au conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, sont par exemple susceptibles de faire baisser la participation à Willems (59780). En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 416 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 79,02% avaient participé à l'élection. La participation était de 77,4% au premier tour, c'est-à-dire 1 870 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - L'abstention va-t-elle encore monter lors des élections législatives à Willems ? Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des élections antérieures. En 2017, à l'occasion des élections législatives, sur les 2 291 inscrits sur les listes électorales à Willems, 55,57% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 47,75% au deuxième tour. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Le bureau de vote ouvert un peu plus longtemps à Willems La ville de Willems ne compte qu'une seule circonscription législative, de quoi faciliter le vote des citoyens qui ont jusqu'à 19 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. Une rallonge d'une heure actée par arrêté de la préfecture, pour pousser le plus de monde possible à participer. 10 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Willems soit le même chiffre en moyenne que dans les autres territoires. Les résultats seront dévoilés à partir de 20 heures sur cette page.

Législatives 2022 à Willems : les enjeux