Résultat de la législative à Wittisheim : 2e tour en direct

19/06/22 18:43

Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des derniers scrutins. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, 1651 inscrits sur les listes électorales de Wittisheim avaient participé au vote au premier tour (soit 44,76%). Le taux de participation était de 37,86% au deuxième round. La publication des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux d'abstention qui est trop haut durant de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives françaises s'élevait à 42,64% au deuxième round et 55,4% au second tour des législatives de 2012.

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faudra bien évidemment prendre en compte les particularités de chaque territoire, comme par exemple à Wittisheim. Au soir du premier tour, dimanche 12 juin 2022, les électeurs de Wittisheim ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 31,3% des bulletins de vote. En deuxième position, la candidature Rassemblement National glane 26,72% des voix. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 12,98% des suffrages.

Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. À Wittisheim, le candidat de la gauche réunie avait cumulé 12,98% des suffrages il y a une semaine. Ce premier résultat est cependant à comparer avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 12,5%, 3,68%, 1,96% et 1,23% le 10 avril. Autrement dit une réserve de voix de 19,37% du côté de la gauche.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Wittisheim. À Wittisheim, les 1714 citoyens inscrits dans la 5ème circonscription du Bas-Rhin ont choisi le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Les électeurs des 90 autres communes composant la 5ème circonscription du Bas-Rhin voteront-ils comme ceux de Wittisheim ? Le niveau de la participation parmi les électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative atteint 39%. A l'échelle de la ville, Charles Sitzenstuhl a collecté 31% des votes. En 2e place, Marc Wolff (Rassemblement National) ramasse 27% des voix. Quant à elle, Véronique Toulza (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 13% des voix.

Les inscrits sur les listes électorales de Wittisheim ( Bas-Rhin ) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022 : ils devront participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 36,11% des votes au premier tour à Wittisheim. La finaliste défaite de la dernière élection présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,08% et 12,50% des voix. Le choix des habitants de Wittisheim était resté égal au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (57,37% des suffrages), laissant par conséquent 42,63% des suffrages à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier.