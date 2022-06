Résultat de la législative à Wolfisheim : 2e tour en direct

En direct

18:10 - La Nupes s'était placée au pied du podium à Wolfisheim il y a 7 jours Le nombre de votants de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des paramètres de ces élections législatives 2022 en France. Le candidat LFI avait enregistré 16,93% des suffrages dans la commune lors du premier tour. Ce premier résultat est tout de même à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 18,41%, 5,26%, 1,72% et 1,32% il y a deux mois. Ce qui donnait un total espéré de 26,71% pour le bloc LFI-PS-EELV-PC.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Wolfisheim ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Il faut bien entendu tenir compte des particularismes locaux, comme à Wolfisheim. Grâce à 31,88% des bulletins de vote, la candidature Les Républicains s'est imposée à Wolfisheim dimanche 12 juin 2022 au soir du 1er round de l'élection législative. Elle a coiffé au poteau les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui captent dans l'ordre 22,5% et 16,93% des voix.

13:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat des législatives 2022 à Wolfisheim ? Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives françaises représentait 42,64% au deuxième tour, six points de plus qu'au premier tour. Les jeunes générations affichent généralement une indifférence pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'aggraver pour le second tour des législatives ? Pendant les législatives de 2017, le taux d'abstention avait atteint 58,14% des votants de Wolfisheim au premier tour. Le taux d'abstention était de 51,62% pour le second round.