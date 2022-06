19:52 - Qui vont choisir les supporters de gauche à Yvrac ?

Les inscrits d'Yvrac avaient apporté 17,81% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la première étape de la présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,95% et 1,7% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un potentiel de 23,46% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.