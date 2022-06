Résultat de la législative au Bignon : en direct

12/06/22 11:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Bignon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:13 - A quelle heure ferment les bureaux de vote au Bignon ? Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous suivrons les grandes étapes de ce premier volet des législatives au Bignon, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Sont en lice 12 candidats dans la seule circonscription de la ville (un chiffre plus élevé que la moyenne) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de 1er tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 au Bignon

Les élections législatives 2022 auront lieu au Bignon comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Sabine Leger Reconquête ! Florence Lempernesse Droite souverainiste Geneviève Bannwarth Rassemblement National Guillaume Bonamy Divers gauche Malika Saiche Ecologistes Bruno Cailleteau Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Chéneau Divers droite Sophie Errante Ensemble ! (Majorité présidentielle) Richard Dana Divers Charlotte Luquiau Les Républicains Maxime Chéneau Régionaliste Emmanuèle Gardair Divers extrême gauche

Législatives 2022 au Bignon : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant au Bignon seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 comme partout en France. Quel prétendant préféreront-ils ? Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président des Français pourra-t-il s'en remettre à cette ville pour avoir la majorité à l'Assemblée ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 34% des votes au premier tour au Bignon. L'ex-banquier d'affaires avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19% et 19% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle du Bignon gratifié de 68% des suffrages, abandonnant par conséquent 32% des votes à Marine Le Pen.