Résultat de la législative au Grand-Quevilly : en direct

12/06/22 18:47

Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. L'étude des résultats des élections précédentes est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette agglomération. Au moment des dernières législatives, sur les 18 750 personnes en âge de voter au Grand-Quevilly, 54,95% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 48,21% au dernier round.

La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Ces dynamiques des derniers jours se répercuteront certainement au Grand-Quevilly au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. Or au Grand-Quevilly, Marine Le Pen glanait la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 29,13% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 24,97%, puis, avec 24,69%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,66%, Éric Zemmour.

Les électeurs du Grand-Quevilly avaient livré 24,69% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape première de l'élection présidentielle. Les transferts des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,6% et 3,2% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 30,49% au Grand-Quevilly pour ce premier tour.

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales votant au Grand-Quevilly ( Seine-Maritime ) seront amenés à participer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Pour quel prétendant pencheront-ils ? En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 29.13% des suffrages au premier tour au Grand-Quevilly, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 24.97% et 24.69% des votes. A l'opposé du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 53.47% des suffrages face à Marine Le Pen (46.53%).