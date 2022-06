En direct

19:27 - Que vont décider les supporters de gauche au Landreau ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des questions clés de ces élections législatives 2022, au Landreau comme dans toute la France. Le candidat insoumis avait cumulé 20,92% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Les transferts des votes du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 6,73% et 1,55% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 29,2% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives au Landreau.

16:30 - Au Landreau, des sondages tout aussi pertinents ? Les tendances nationales des dernières heures rejailliront sans doute sur le résultat des législatives au Landreau au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Or à l'issue de la dernière présidentielle, au Landreau, Emmanuel Macron finissait à la tête du vote avec 31,13% des voix, devant Marine Le Pen à 22,19%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 20,92% et Yannick Jadot à 6,73%.

14:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des élections législatives 2022 au Landreau Au Landreau, l'une des grandes inconnues de ces législatives 2022 sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention. La flambée des prix qui alourdit le budget des ménages cumulée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient potentiellement modifier les décisions que prendront les habitants du Landreau. Au second tour de la présidentielle, parmi les 2 353 personnes en âge de voter au sein de la commune, 20,74% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,29% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - A l'affichage des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention au Landreau ? Au fil des dernières années, les 3 319 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 58,22% au premier tour dans la commune au Landreau. L'abstention était de 50,14% pour le second tour. Les législatives mobilisant généralement moins que le scrutin présidentiel, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012.