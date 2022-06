Résultat de la législative au Malesherbois : en direct

12/06/22 18:57

L'une des clés des élections législatives 2022 sera à n'en pas douter la participation au Malesherbois. Les jeunes générations montrent souvent un désintérêt pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'inverser pour des législatives ? En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 5 096 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 29,17% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 29,28% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 20,32% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle au Malesherbois en avril. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,78% et 1,05% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 24,15% au Malesherbois pour ces légilsatives.

Comme partout dans le pays, les citoyens du Malesherbois (45) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 33,56% des voix au premier tour au Malesherbois. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,02% et 20,32% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle du Malesherbois grâce à 53,73% des votes, laissant par conséquent 46,27% des votes à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ?