Ce 7 juillet, lors du second tour des élections législatives à Pithiviers, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de votants à Pithiviers pour le 1er tour des législatives 2024 était de 61,8%, dimanche dernier. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,71% au premier tour et 43,93% au deuxième tour. Au deuxième tour de la présidentielle, 69,4% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 71,53% au premier tour, ce qui représentait 2 922 personnes. Le rejet de la politique en place pourrait en effet renforcer l'engagement civique des habitants de Pithiviers.

17:29 - Pithiviers : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

En pleine campagne électorale législative, Pithiviers se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 9 094 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 538 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (68,34%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 1 350 résidents étrangers, soit 14,89% de la population, contribue à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 982 € par an, la ville dévoile un taux de chômage de 23,58%, annonçant une situation économique fragile. À Pithiviers, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir commun et florissant.