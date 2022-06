Résultat de la législative au Mené : en direct

En direct

18:57 - Quel résultat au Mené pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés ? Les votants du Mené avaient donné 15,58% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première manche de la dernière présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,09% et 1,91% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche peut donc potentiellement viser 20,58% au Mené pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 au Mené ? Le chef de l'Etat avait obtenu 28,82% des voix au Mené, lors de la dernière élection contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN se hissait à 30,26% des suffrages contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,58% (contre 22%). Les tendances nationales des derniers jours viendront certainement infléchir ces équilibres lors des législatives au Mené dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%.

14:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats des élections législatives au Mené Au Mené, l'une des grandes inconnues des législatives sera indéniablement l'abstention. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 4 473 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 21,46% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 22,36% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat serait par exemple susceptible d'avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs du Mené.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu au Mené au premier tour des législatives 2022 ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes consultations politiques. Durant les législatives de 2017, 44,73% des personnes aptes à participer à une élection au Mené avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 43,3% au tour deux.