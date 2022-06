Résultat de la législative au Pallet : en direct

12/06/22 19:23

L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, lors des législatives, le taux de participation avait atteint 58,02% au premier tour des inscrits sur les listes électorales du Pallet. La participation était de 42,5% pour le tour deux.

Au Pallet, l'un des critères forts de ce scrutin législatif sera indiscutablement le taux d'abstention. La hausse des prix de l'essence qui grève le budget des ménages cumulée avec les craintes engendrées par la guerre en Ukraine pourraient en effet éloigner les électeurs du Pallet des urnes. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 533 personnes en âge de voter dans la ville, 20,02% étaient restées chez elles, contre une abstention de 18,48% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un cheveu de la Nupes dans les sondages vendredi soir. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Ces indicateurs des dernières heures se répéteront certainement au Pallet dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu 30,69% des voix au Pallet, lors de la dernière élection à la présidence de la République contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen avait enregistré 16,73% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 25,87% (contre à un peu moins de 22%).

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était bornée au Pallet. Il faut aussi tenir compte les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 9,19% et 2,14% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un total probable de 37,2% pour le bloc de gauche.

A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 30,7% des votes au premier tour au Pallet. Le fondateur de "La République En Marche" avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 25,9% et 16,7% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle du Pallet avec 69,8% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 30,2% des votes. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président de la République pourra-t-il se reposer sur cette commune pour acquérir la majorité des députés de l'hémicycle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens résidant au Pallet seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 comme partout en France. Quel candidat désigneront-ils ?