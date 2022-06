Résultat de la législative au Péage-de-Roussillon : en direct

Les électeurs du Péage-de-Roussillon prendront à nouveau la direction des urnes en 2022 : ils devront contribuer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. La gauche rassemblée remportera-t-elle la majorité des voix des administrés de cette agglomération à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 31% des suffrages au premier tour au Péage-de-Roussillon. L'ex-député européen avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 26% et 23% des voix. Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, arrivé en tête du second tour en décrochant 57% des votes face à Marine Le Pen (43%).