Résultat de la législative au Perray-en-Yvelines : en direct

12/06/22 10:55

Si vous tâtonnez encore sur les 10 candidats au premier tour dans l'unique circonscription du Perray-en-Yvelines, il vous reste encore un peu de temps. Les 5 bureaux de vote ne ferment qu'à 20 heures pour ces législatives 2022 dans la cité. Comme dans d'autres communes, une dérogation de la préfecture permet en effet de se prononcer 2 heures plus tard dans la commune.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant au Perray-en-Yvelines ( Yvelines ) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives comme tous les Français. Pour quel candidat pencheront-ils ? Les votants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 33.2% des votes au premier tour au Perray-en-Yvelines. L'ancien banquier d'affaires avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19.8% et 18.3% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle du Perray-en-Yvelines gratifié de 64.0% des suffrages, abandonnant par conséquent 36.0% des voix à Marine Le Pen.