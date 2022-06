Résultat de la législative au Revest-les-Eaux : en direct

12/06/22 11:04

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Revest-les-Eaux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:04 - Les paramètres clés des élections législatives au Revest-les-Eaux Bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les jalons de ce premier tour des législatives au Revest-les-Eaux, jusqu'à ce que les résultats soient révélés. On dénombre 13 candidats dans la circonscription de la ville (soit un peu plus qu'ailleurs) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour aller voter ce dimanche de premier tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 au Revest-les-Eaux

Les élections législatives 2022 auront lieu au Revest-les-Eaux comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Var

Tête de liste Liste Laure Lavalette Rassemblement National Isaline Cornil Nouvelle union populaire écologique et sociale Alexandre Juving-Brunet Divers extrême droite Alexandra Perreto Ecologistes Claire Gago-Chidaine Régionaliste Myriam Fournier Droite souverainiste Aline Bertrand Reconquête ! Julien Argento Les Républicains Ange Musso Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Claude Goni Divers Laurent Boissin Ecologistes Pierre Blanc Ecologistes Jean-Michel Ghiotto Divers extrême gauche

Législatives 2022 au Revest-les-Eaux : les enjeux

Les habitants du Revest-les-Eaux (83) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils seront priés de participer à l'élection des députés français qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Durant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 31.5% des voix au premier tour au Revest-les-Eaux, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 23.9% et 14.1% des suffrages. Le choix des électeurs du Revest-les-Eaux était resté constant au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (57.0% des suffrages). Emmanuel Macron avait récupéré 43.0% des votes. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois.