Résultat des législatives 2022 au Sequestre

Le résultat des élections législatives 2022 au Sequestre est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Tarn

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Tarn

Le résultat de l' élection législative 2022 au Sequestre est à présent officiel. Reste encore à savoir si les habitants des 79 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale voteront comme ceux du Sequestre.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Sequestre Gérard Poujade Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,37% 31,61% Frédéric Cabrolier Rassemblement National 20,18% 19,30% Muriel Roques-Etienne Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,29% 17,10% Julie Capo Ortega Divers droite 9,59% 2,33% Etienne Moulin Divers gauche 9,39% 11,40% Roland Gilles Divers droite 5,36% 3,76% Rodolphe Pirès Les Républicains 4,16% 3,50% Stéphane Bardy Reconquête ! 3,34% 5,05% Johann Ricci Divers droite 2,66% 1,55% Patricia Andrieu Ecologistes 2,41% 2,07% Philippe Lapeyre Droite souverainiste 1,43% 1,68% Eric Chavegrand Divers extrême gauche 0,83% 0,65% Participation au scrutin Circonscription Le Sequestre Taux de participation 53,78% 54,63% Taux d'abstention 46,22% 45,37% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63% 1,39% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96% 0,89% Nombre de votants 45 780 790

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Sequestre sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:44 - Quel verdict pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés au Sequestre ? Dans l'unique bureau de vote du Sequestre, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives. L'Insoumis avait atteint 22,47% des suffrages le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,0% et 2,81% au 1er tour de la présidentielle. Soit un total espéré de 29,28% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un repère pour le résultat des législatives 2022 au Sequestre ? Avec 23,91% des votes exprimés, au Sequestre, Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote à la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 23,32%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 22,47% et Éric Zemmour à 9,79%. Les indicateurs nationaux des derniers jours chambouleront peut-être la donne lors des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Pour rappel la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié cette semaine), avec un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. 14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives au Sequestre demeure l'abstention Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives au Sequestre ? Au niveau national, la participation était déjà examinée en avril. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, sur les 1 443 personnes en âge de voter dans la ville, 19,35% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 16,77% au premier tour. L'inflation qui alourdit les finances des familles pourrait entre autres priver les bureaux de vote de leurs citoyens au Sequestre (81990). 11:30 - L'abstention peut-elle encore monter aux élections législatives au Sequestre ? Les élections législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? Lors des élections législatives de 2017, 53,04% des personnes en capacité de voter au Sequestre avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 45,92% au tour deux. 09:30 - Le bureau de vote ferme à 18 heures au Sequestre C'est donc parti pour ces élections législatives ! Au Sequestre, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 12 candidats qui bataillent pour devenir député. Les 1443 votants du Sequestre ont jusqu'à 18 heures pour voter. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Mairie du Sequestre).

Législatives 2022 au Sequestre : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 23,9% des votes au premier tour au Sequestre, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 23,3% et 22,5% des voix. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 54,5% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 45,5% des suffrages exprimés lors des résultats. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Quel sera le résultat des législatives au Sequestre (81) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022.