Le résultat des élections législatives 2022 au Syndicat est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription des Vosges

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l' élection législative 2022 au Syndicat. Au soir du 1er tour des législatives 2022, les 1552 citoyens du Syndicat inscrits dans la 3ème circonscription des Vosges ont pris parti pour la candidature Divers droite. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune au niveau de cette circonscription s'établit à 47% (soit 825 votants). Le résultat final de la législative au niveau de la 3ème circonscription des Vosges résultera de la conduite des électeurs des 40 autres communes qui lui sont rattachées. Christophe Naegelen a raflé 48% des suffrages à l'échelle de la ville. Il ressort devant Pierre François (Rassemblement National) et Béatrice Pierrat (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent dans l'ordre 22% et 19% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Syndicat Christophe Naegelen Divers droite 47,21% 47,67% Pierre François Rassemblement National 18,10% 21,74% Béatrice Pierrat Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,68% 18,80% Stéphanie Villemin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 11,72% 8,35% Anne-Caroline Erb Reconquête ! 2,25% 1,84% Marina Collin Duparcq Droite souverainiste 1,39% 0,61% Stéphanie Bailly Divers extrême gauche 0,87% 0,49% Félix Zirgel Régionaliste 0,78% 0,49% Participation au scrutin Circonscription Le Syndicat Taux de participation 50,97% 53,16% Taux d'abstention 49,03% 46,84% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17% 0,97% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,36% Nombre de votants 32 591 825

Les électeurs du Syndicat avaient concédé 17,18% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la manche initiale de la présidentielle. Et c'est sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,15% et 1,06% au 1er tour de l'élection présidentielle. L'alliance LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Au même moment, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Or au premier tour de la dernière présidentielle, au Syndicat, Marine Le Pen se hissait à la première position avec 29,4% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,67%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 17,18% et Éric Zemmour à 6,43%. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 20,19% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 19,29% au premier tour. Cinq années plus tôt, durant les élections législatives, le pourcentage de participation avait représenté 51,67% au premier tour au sein du Syndicat. Le taux de participation était de 46,21% pour le deuxième round.

Législatives 2022 au Syndicat : les enjeux

Les habitants du Syndicat (88120) reprendront la direction des urnes en 2022 : ils devront participer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 29% des voix au premier tour au Syndicat, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 25% et 17% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens du Syndicat avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 51% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 49% des voix. Les habitants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ?