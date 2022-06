Résultat des législatives aux Aix-d'Angillon - Election 2022 (18220) [PUBLIE]

12/06/22 23:19

Résultat des législatives 2022 aux Aix-d'Angillon

Le résultat des élections législatives 2022 aux Aix-d'Angillon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Cher

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Cher

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 aux Aix-d'Angillon. C'est la représentante Rassemblement National qui a encaissé le plus de bulletins de votes de la part des électeurs des Aix-d'Angillon votant dans la 1ère circonscription du Cher. Julie Apricena a engrangé 33% des voix. Elle précède François Cormier Bouligeon (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Alex Charpentier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent dans l'ordre 30% et 22% des votes. Le taux d'abstention parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription du Cher s'élève à 51%. Reste encore à déterminer si les électeurs des 79 autres communes faisant partie de cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux des Aix-d'Angillon.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Les Aix-d'Angillon François Cormier Bouligeon Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,14% 30,14% Alex Charpentier Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,20% 21,95% Julie Apricena Rassemblement National 21,95% 32,92% David Dallois Les Républicains 13,50% 8,66% Adrien-Laurent Bernelle Reconquête ! 4,80% 2,94% Sylvie Cerveau Divers extrême gauche 1,76% 2,16% Karine Béringer Droite souverainiste 1,65% 1,24% Participation au scrutin Circonscription Les Aix-d'Angillon Taux de participation 49,92% 48,62% Taux d'abstention 50,08% 51,38% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15% 2,10% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 1,05% Nombre de votants 35 529 668

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 des Aix-d'Angillon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:38 - Du côté de la gauche, les 14,03% de Jean-Luc Mélenchon aux Aix-d'Angillon font saliver Dans l'unique bureau de vote des Aix-d'Angillon, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives. Le député de Marseille avait atteint 14,03% des suffrages lors de cette première manche. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 1,87% et 1,87% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total probable de 17,77% pour le bloc LFI-PS-EELV. 16:30 - Les études sondagières, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 aux Aix-d'Angillon ? L'alliance LREM-Ensemble a chuté très près de de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indicateurs des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives aux Aix-d'Angillon dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, aux Aix-d'Angillon cette fois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 33,68% des suffrages. Derrière, remontait Emmanuel Macron à 28,79%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,03% et Éric Zemmour à 5,09%. Le chef de l'Etat sortant terminait à en revanche près de 28% des voix à l'échelle nationale, contre 23,15% pour Marine Le Pen et près de 22% pour le leader de LFI. 14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives aux Aix-d'Angillon ? Aux Aix-d'Angillon, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera indiscutablement l'abstention. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 75,99% dans la ville. Le taux de participation était de 73,13% au premier tour, c'est-à-dire 996 personnes. La guerre aux portes de l'Europe serait par exemple susceptible d'inciter les électeurs des Aix-d'Angillon à se désintéresser du scrutin. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne aux Aix-d'Angillon lors des élections législatives ? L'observation des résultats des élections précédentes est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette ville. En 2017, durant les législatives, 48,45% des personnes habilitées à participer à une élection aux Aix-d'Angillon s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 43,11% pour le second round. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 aux Aix-d'Angillon Pour ces nouvelles élections de 2022 aux Aix-d'Angillon, l'unique bureau de vote (Centre Culturel) a ouvert ses portes à 8 heures et fermera à 18 heures, pour commencer le dépouillement. Ce sont 7 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription correspondant à la cité, soit légèrement moins que dans les autres circonscriptions en moyenne.

Législatives 2022 aux Aix-d'Angillon : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 33,7% des suffrages au premier tour aux Aix-d'Angillon, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 28,8% et 14,0% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens des Aix-d'Angillon avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 52,1% des suffrages, cédant par conséquent à Emmanuel Macron 47,9% des votes. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Les citoyens des Aix-d'Angillon prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant se tourneront-ils ?