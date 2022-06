Résultat de la législative aux Auxons : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives aux Auxons dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:09

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 des Auxons sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député des Auxons. En direct 18:09 - Un premier résultat porteur pour la Nupes aux Auxons Avec un score de 29,88% des suffrages au 1er tour aux Auxons, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait atteint un haut niveau avant cette 2ème étape des élections législatives 2022. Son représentant a donc un poids ce 19 juin. Mais ce score est cependant à évaluer au regard des votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Aux Auxons, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 19,9%, 6,44%, 1,97% et 3,04% en avril. Ce sont donc 31,35% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives aux Auxons. 15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale plébiscitée lors du premier tour La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a enregistré 29,88% des suffrages le 12 juin dernier pour le premier round des élections législatives. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National reçoivent respectivement 28,38% et 17,65% des suffrages. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. 13:30 - L'abstention reste l'une des données les plus attendues de ces législatives 2022 aux Auxons L'observation des résultats des scrutins passés est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette localité. En 2017, durant les législatives, 45,32% des électeurs des Auxons avaient participé au vote au dernier round, autrement dit 895 votants s'étaient déplacés dans les bureaux de vote. Le second tour de scrutin de ce 19 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage de participation aux législatives représentait 42,64% au deuxième tour, 6 points de plus qu'au premier tour. 10:30 - Le deuxième round des législatives 2022 a débuté aux Auxons Bonjour et bienvenue dans ce live où nous suivrons les moments clés de ce 2e tour des législatives 2022 aux Auxons, jusqu'à la communication des résultats. Sont en lice les candidats qualifiés il y a une semaine et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de 2e tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 aux Auxons - 2e tour

Le second tour des élections législatives aux Auxons aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Doubs

Tête de liste Liste Laurent Croizier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Séverine Vezies Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 aux Auxons - 1er tour

Carte des votes du premier tour aux Auxons

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription du Doubs

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Les Auxons Séverine Vezies (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,78% 29,88% Laurent Croizier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,75% 28,38% Thomas Lutz Rassemblement National 17,82% 17,65% Michel Vienet Les Républicains 11,01% 8,68% Fabrice Galpin Reconquête ! 4,34% 5,98% Salima Inezarène Parti radical de gauche 3,90% 3,55% Marielle Pernin Ecologistes 2,87% 3,64% Candice Mallol Ecologistes 1,22% 0,93% Nicole Friess Divers extrême gauche 1,12% 0,65% Pauline Tournier Divers 0,87% 0,28% Doïna Courbaron Divers extrême gauche 0,33% 0,37% Célia Keck Régionaliste 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Les Auxons Taux de participation 49,58% 53,27% Taux d'abstention 50,42% 46,73% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36% 1,56% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 0,27% Nombre de votants 37 785 1 091

Le résultat du premier tour de l' élection législative aux Auxons a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale arrive en première place chez les 2048 électeurs inscrits dans la 1ère circonscription du Doubs et demeurant aux Auxons. Reste à déterminer si les citoyens des 91 autres communes rattachées à la 1ère circonscription du Doubs voteront comme ceux des Auxons. Le niveau de la participation représente 53% des électeurs autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune pour cette circonscription. Séverine Vezies a effectivement collecté 30% des suffrages. Laurent Croizier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Thomas Lutz (Rassemblement National) la suivent avec respectivement 28% et 18% des votes.

Législatives 2022 aux Auxons : les enjeux

Comme partout en France, les votants des Auxons (Doubs) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le président français sera-t-il à même de remporter une majorité des députés de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 29,62% des voix au premier tour aux Auxons, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 20,62% et 19,90% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens des Auxons avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui confiant 61,22% des voix, cédant donc 38,78% des suffrages à Marine Le Pen.