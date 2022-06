Résultat des législatives aux Essarts-le-Roi - Election 2022 (78690) [PUBLIE]

12/06/22 22:45

Résultat des législatives 2022 aux Essarts-le-Roi

Le résultat des élections législatives 2022 aux Essarts-le-Roi est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Yvelines

Résultat de la législative dans la 10ème circonscription des Yvelines

Le résultat de la législative aux Essarts-le-Roi est connu. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de bulletins de votes de la part des 5027 électeurs des Essarts-le-Roi de la 10ème circonscription des Yvelines. Ce résultat ne concerne présentement que le vote des Essarts-le-Roi. Les habitants de 50 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 10ème circonscription des Yvelines. Le niveau de la participation parmi les citoyens habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative s'établit à 54%, ce qui représente 2 708 votants. Aurore Bergé a accumulé 36% des voix. Cédric Briolais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Thomas Du Chalard (Rassemblement National) reçoivent 24% et 13% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Les Essarts-le-Roi Aurore Bergé Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,43% 36,30% Cédric Briolais Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,04% 24,07% Anne Cabrit Les Républicains 17,13% 12,00% Thomas Du Chalard Rassemblement National 12,95% 13,39% Philippe Chevrier Reconquête ! 5,85% 5,02% Patrice Jacono Ecologistes 4,65% 3,52% Sylvie Bogaers Ecologistes 1,65% 2,55% Claire Coueignas Droite souverainiste 1,21% 1,39% Marielle Saulnier Divers extrême gauche 0,87% 1,24% Michel Bizien Divers extrême gauche 0,23% 0,52% Participation au scrutin Circonscription Les Essarts-le-Roi Taux de participation 55,44% 53,87% Taux d'abstention 44,56% 46,13% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03% 1,26% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,26% Nombre de votants 50 750 2 708

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 des Essarts-le-Roi sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:07 - Quel résultat aux Essarts-le-Roi pour les Insoumis et leurs alliés ? Les votants des Essarts-le-Roi avaient livré 22,77% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape initiale de la présidentielle. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,67% et 1,5% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 29,94% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives aux Essarts-le-Roi. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 aux Essarts-le-Roi ? L'alliance LREM-Ensemble est tombé à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne. Le RN, lui, a courru après les 20%. Ces mouvements des ultimes semaines s'appliqueront certainement sur le résultat des législatives aux Essarts-le-Roi au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or le président-candidat avait obtenu 32,31% des voix aux Essarts-le-Roi, à la dernière élection à la présidence de la République contre un peu moins de 28% en France. La candidate du FN grimpait à 15,47% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,77% (contre 22%). 14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives aux Essarts-le-Roi ? L'une des clés des élections législatives sera indéniablement l'abstention aux Essarts-le-Roi. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine et ses répercussions sur l'économie mondiale seraient notamment en mesure d'impacter le taux de participation aux Essarts-le-Roi (78690). Il y a 2 mois, au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 25,11% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 21,01% au premier tour. En comparaison, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - La participation aux législatives 2022 aux Essarts-le-Roi va-t-elle faire mieux qu'au scrutin 2017 ? Pour comprendre le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières élections. En 2017, lors des élections législatives, parmi les 5 057 personnes en âge de voter aux Essarts-le-Roi, 54,26% étaient allées voter au premier tour, contre une participation de 45,66% au deuxième round. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts plus tard aux Essarts-le-Roi pour les législatives Les données de ces élections législatives aux Essarts-le-Roi sont limpides : la commune ne correspond qu'à une seule circonscription où s'opposent 10 candidats. Un niveau dans la moyenne des autres circonscriptions françaises. Autre point essentiel: les électeurs ont jusqu'à 20 heures ce soir pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote a en effet été repoussé dans la commune pour améliorer la participation.

Législatives 2022 aux Essarts-le-Roi : les enjeux

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 32,31% des voix au premier tour aux Essarts-le-Roi. Celui qui était candidat à un second mandat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 22,77% et 15,47% des suffrages. Le choix des citoyens des Essarts-le-Roi était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (68,96% des voix), laissant donc à Marine Le Pen 31,04% des suffrages. Le président français sera-t-il à même d'obtenir la majorité de l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a rassemblées dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens des Essarts-le-Roi (78690) seront incités à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022.