Résultat de la législative aux Martres-d'Artière : 2e tour en direct

19/06/22 18:41

Avec 34,23% des bulletins de vote, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée aux Martres-d'Artière le 12 juin dernier lors du 1er tour de l'élection législative. Elle est arrivée devant les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui décrochent dans l'ordre 26,5% et 23,56% des votes. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens votant aux Martres-d'Artière ( Puy-de-Dôme ) seront amenés à participer aux législatives 2022 comme partout en France. Les citoyens de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 32,8% des votes au premier tour aux Martres-d'Artière. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 30,5% et 11,9% des suffrages. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en décrochant 52,1% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 47,9% des votes.