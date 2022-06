Résultat des législatives aux Martres-d'Artière - Election 2022 (63430) [PUBLIE]

12/06/22 21:25

Le résultat de l'élection législative aux Martres-d'Artière est tombé. Reste encore à déterminer si les citoyens des 130 autres communes rattachées à cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux des Martres-d'Artière.

Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Durant les législatives de 2017, sur les 1 533 inscrits sur les listes électorales aux Martres-d'Artière, 51,27% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 43,05% au round numéro deux. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012.

Les mouvements nationaux des dernières heures se répercuteront sans doute aux Martres-d'Artière ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. Lors de la présidentielle 2022, aux Martres-d'Artière, Marine Le Pen figurait en première position au 1er round de l'élection présidentielle avec 32,84% des voix, devant Emmanuel Macron à 30,46%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 11,89% et Éric Zemmour, quatrième à 6,24%. Un résultat à comparer avec ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron en pôle position à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

Une des questions clés de ces législatives 2022, en France comme aux Martres-d'Artière, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat avait enregistré 11,89% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,05% et 2,08% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 17,02% aux Martres-d'Artière pour ce premier tour des législatives.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens votant aux Martres-d'Artière ( Puy-de-Dôme ) seront amenés à participer aux législatives 2022 comme partout en France. Les citoyens de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 32,8% des votes au premier tour aux Martres-d'Artière. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 30,5% et 11,9% des suffrages. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en décrochant 52,1% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 47,9% des votes.