Résultat de la législative aux Mureaux : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives aux Mureaux dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 18:45

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 des Mureaux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:45 - Sur quel candidat vont se porter les voix de gauche aux Mureaux ? Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour le 10 avril dernier si la présidentielle s'était limitée aux Mureaux, le candidat insoumis ayant atteint 60,66% des suffrages dans la cité. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 1,82% et 1,06% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 63,54% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - Les grandes tendances des sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 aux Mureaux ? Jean-Luc Mélenchon avait glané la tête du vote à la dernière élection suprême aux Mureaux avec 60,66% des votes, au premier round. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 16,75%, surclassant Marine Le Pen à 10,81% et Éric Zemmour à 2,66%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines changeront sans doute la donne aux Mureaux, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Pour rappel la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point vendredi soir, avec un Rassemblement national troisième, sous les 20%. 14:30 - Aux Mureaux, la grande inconnue de ces législatives reste la participation Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives aux Mureaux, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La peur d'une résurgence du coronavirus ainsi que ses conséquences en matière sanitaire et économique pourraient entre autres bénéficier à l'abstention aux Mureaux (78130). En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 44,47% dans la ville. L'abstention était de 34,19% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Aux Mureaux, les chiffres de la participation à l'occasion des élections législatives seront un élément déterminant Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des derniers scrutins. Il y a cinq ans, pendant les législatives, 74,11% des inscrits sur les listes électorales des Mureaux avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 67,57% au deuxième round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. 09:30 - Mureaux dispose d'une exception pour voter jusqu'à 20 heures 14 candidats sont en lice dans la circonscription des Mureaux aujourd'hui, pour le premier tour des législatives 2022. Un nombre de prétendants au-dessus de celui des autres circonscriptions. Les 16120 habitants de la commune auront jusqu'à 20 heures pour se rendre dans les 13 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de cette première manche.

Résultat des élections législatives 2022 aux Mureaux

Les élections législatives 2022 auront lieu aux Mureaux comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Dominique Martin Divers extrême gauche Christophe Le Hot Reconquête ! Aïda Czap Ecologistes Magà Ettori Ecologistes Babette de Rozieres Divers droite Philippe Gommard Divers extrême gauche Marion Sabine Levrard Divers Laurent Morin Rassemblement National Bruno Millienne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Aïcha Ihia Divers Rachid Zerouali Divers droite Fatma Lamir Divers Pauline Winocour Lefevre Les Républicains Victor Pailhac Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 aux Mureaux : les enjeux

Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 aux Mureaux (78130) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche remportera-t-elle la confiance des citoyens de cette agglomération comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 60,7% des votes au premier tour aux Mureaux, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le fondateur du parti La République En Marche et la présidente du RN avaient obtenu 16,8% et 10,8% des suffrages. Le résultat national avait cependant contraint les habitants des Mureaux à se trouver un autre porte-drapeau pour le second tour. Emmanuel Macron était, en fin de compte, arrivé en tête du second tour grâce à 75,1% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 24,9% des suffrages.