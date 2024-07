Résultat des législatives 2024 à Pontarlier : les premiers chiffres du 2e tour

18:28 - Quel impact aura la participation sur les résultats des législatives 2024 à Pontarlier ?

Ce dimanche, lors du second tour des législatives à Pontarlier, qu'en est-il de l'abstention ? Dans l'agglomération, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 était de 40,69%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 59,46% au premier tour et 66,63% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Pontarlier ? Au premier tour de la dernière présidentielle, 32,05% des personnes aptes à voter dans l'agglomération avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 34,18% au second tour. L'inflation dans le pays serait par exemple capable d'inciter les électeurs de Pontarlier à ne pas rester chez eux.