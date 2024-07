Résultat des législatives 2024 à Presles-en-Brie (77220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les supporters du Front populaire très suivis Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (moins de 26% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 20,5% des votes à Presles-en-Brie. Un score en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 16 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à Presles-en-Brie Le nombre de bulletins glanés par la formation incarnée par Jordan Bardella au second tour sera un point d'observation clé pour ces élections 2024 localement. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du Rassemblement national ont atteint plus de 33% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale apparaît plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 16 points ici entre 2022 et 2024. On ne peut donc pas exclure, selon les reports de voix, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final à Presles-en-Brie pour Ensemble aux législatives 2024 ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections législatives 2024 sera en conséquence très commenté. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le RN a cette fois des chances de remporter ce scrutin localement. Les élections législatives avaient déjà offert un joli résultat pour le RN à l'époque à Presles-en-Brie. On retrouvait en effet Morgann Vanacker au sommet au premier tour, avec 26,72% dans la cité. Mais c'est en revanche Michèle Peyron (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Presles-en-Brie au second tour, avec 57,52%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,48%.

20:05 - Morgann Vanacker (Rassemblement National) déjà devant avec 42,22% à Presles-en-Brie aux législatives Morgann Vanacker (Rassemblement National) a réuni 42,22% des suffrages à Presles-en-Brie dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du premier round de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Michèle Peyron (Ensemble pour la République) et Céline Thiébault-Martinez (Union de la gauche) avec respectivement 22,74% et 20,5% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Morgann Vanacker glanant cette fois 35,5%, devant Céline Thiébault-Martinez avec 29,65% et Michèle Peyron avec 21,57%.

19:21 - Participation à Presles-en-Brie : un sursaut par rapport aux élections européennes Au fil des dernières années, les 2 342 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. À Presles-en-Brie, le taux de participation lors du 1er round des élections législatives 2024 a atteint 68,73%, plus élevé de 14 points que celui des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 54,47% des personnes en âge de voter à Presles-en-Brie s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir, contre une participation de 51,49% lors du scrutin de 2019. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Presles-en-Brie L'une des clés du scrutin législatif est l'ampleur de la participation. Presles-en-Brie a atteint une participation de 68,73%, dimanche, au 1er tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,7% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 78,84% au premier tour, ce qui représentait 1 252 personnes. En comparaison, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,22% au premier tour et 45,15% au second tour. Quelle sera la participation à Presles-en-Brie ce soir ? Les études indiquent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les législatives à Presles-en-Brie ?

17:29 - Dynamique électorale à Presles-en-Brie : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Presles-en-Brie, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 313 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 143 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 260 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une voiture (90,1%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 125 personnes (5,41%) favorise une ouverture culturelle précieuse. Parmi cette mosaïque sociale, 54,81% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 728,39 €, accable une commune qui désire un avenir prospère. Finalement, à Presles-en-Brie, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.