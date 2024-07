Résultat des législatives 2024 à Tournan-en-Brie : les premiers chiffres du 2e tour

À Tournan-en-Brie, l'un des critères déterminants du scrutin législatif est indiscutablement le niveau d'abstention. Dimanche dernier, l'abstention à Tournan-en-Brie au premier tour des législatives 2024 s'est élevée à 33,02%. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 5 619 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 25,25% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 28,46% au second tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,24% au premier tour et 55,03% au second tour. Le désir de changement des habitants pourrait en effet avoir un impact sur les décisions que prendront les habitants de Tournan-en-Brie (77220).

17:29 - Démographie et politique à Tournan-en-Brie, un lien étroit

Au cœur de la campagne électorale législative, Tournan-en-Brie se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 8 340 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 645 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 801 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 17,9% des résidents sont des enfants, et 19,09% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de soins de santé. Tournan-en-Brie abrite une communauté diversifiée, avec ses 790 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2661,32 €/mois, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. À Tournan-en-Brie, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.