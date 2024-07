Résultat des législatives 2024 à Soignolles-en-Brie (77111) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Soignolles-en-Brie, que vont trancher les électeurs du Front populaire ? Le Front populaire qui a émergé pour ces élections a accumulé les votes du premier tour la semaine dernière, avec un peu plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour ce dimanche. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 17,79% des voix à Soignolles-en-Brie. Un score en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Une progression impressionnante du Rassemblement national à Soignolles-en-Brie Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Alors qu'au niveau du pays, les scores du RN ont affiché plus de 33% des voix aux législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale semble plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 16 points ici entre 2022 et 2024. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour favorable pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera ainsi très observé pour le second tour de ces élections des députés, au niveau local, comme dans le reste de la France. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois une vraie possibilité de remporter ce scrutin localement. Les élections législatives avaient déjà abouti à un beau départ pour le RN à l'époque à Soignolles-en-Brie. On retrouvait en effet Morgann Vanacker en tête au premier tour, avec 29,31% dans la cité. Mais c'est pourtant Michèle Peyron (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui s'imposait chez les électeurs de Soignolles-en-Brie au second tour, avec 55,20%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,80%.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives à Soignolles-en-Brie D'après les dernières projections diffusées jusqu'à présent, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait en mesure de rafler entre 210 et 250 députés au terme du second tour des élections législatives. L'union des insoumis, des socialistes, écologistes et communistes devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle garderaient entre 95 et 125 sièges. Il convient cependant de tenir compte des caractéristiques locales. Morgann Vanacker (Rassemblement National) a amassé 45,27% des votes à Soignolles-en-Brie dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du 1er tour de l'élection législative. Michèle Peyron (Ensemble pour la République) ramassait 22,27%. De son côté, Céline Thiébault-Martinez (Nouveau Front populaire) glanait 17,79% des électeurs. Morgann Vanacker était aussi en tête dans la 9ème circonscription de Seine-et-Marne dans son ensemble, avec cette fois 35,5%, devant Céline Thiébault-Martinez avec 29,65% et Michèle Peyron avec 21,57%.

19:21 - Le défi de la participation observé avec attention à Soignolles-en-Brie L'étude des consultations démocratiques antérieures permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité. Le 30 juin dernier, 33,31% des électeurs de Soignolles-en-Brie n'ont pas voté au premier tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, 49,35% des personnes aptes à voter à Soignolles-en-Brie avaient en effet boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 51,9% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% le midi et 45% à 17 h.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au deuxième tour à Soignolles-en-Brie ? Le niveau d'abstention est immanquablement l'un des facteurs principaux du scrutin législatif 2024. Le pourcentage de participation à Soignolles-en-Brie s'élevait à 66,69% pour le premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 43,95% au premier tour et 41,14% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Soignolles-en-Brie ? En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 73,03% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 77,33% au premier tour, c'est-à-dire 1 129 personnes. Les enjeux de ce scrutin historique pourraient nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Soignolles-en-Brie.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Soignolles-en-Brie Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Soignolles-en-Brie, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 026 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 168 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (87,54%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,09% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,3%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2848,78 euros/mois. Ainsi, à Soignolles-en-Brie, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.