Résultat des législatives 2024 à Brie-Comte-Robert : les premiers chiffres du 2e tour

Brie-Comte-Robert : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la commune de Brie-Comte-Robert, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 834 hab par km² et 50,84% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,43% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de directives sur l'emploi. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (82,21%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 4 539 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 10,38% et d'une population immigrée de 12,08% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Brie-Comte-Robert mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,86% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.