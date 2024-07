Résultat des législatives 2024 à Falleron (85670) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur qui vont se porter les orphelins de la Nupes à Falleron ? Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les enquêtes d'opinion lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des voix affichés au niveau national sont un premier indicateur. Il n'y avait pas de candidat du Nouveau Front populaire aux législatives à Falleron. Le ticket Union de l'extrême droite était en tête au premier tour, avec 46,7 % des votes. La gauche ne faisait pas mieux aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Philippe Latombe (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait au second tour.

20:58 - Falleron compte parmi les rares communes où l'extrême droite n'a pas avancé La fraction d'électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella au second tour sera la clé du scrutin pour ces élections de l'Assemblée nationale à l'échelle locale, comme au niveau national. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Falleron semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont profité de cette poussée…

20:29 - Des législatives qui avaient souri au clan macroniste en 2022 Le résultat en faveur du Rassemblement national sera ainsi l'observation majeure à l'échelle locale pour le second tour de cette élection. Contrairement à l'élection de 2022, le parti lepéniste a cette fois une chance de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Les élections législatives avaient en revanche offert un très gros résultat pour le Rassemblement national à l'époque à Falleron. On retrouvait en effet Lilas N'Dong en tête au premier tour, avec 25,55% dans la commune. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Philippe Latombe (La République en Marche) chez les électeurs avec 61,52%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,48%.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le RN jusqu'ici Lors du premier round de la législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Falleron ont plébiscité Simon-Pierre Paulin (Union de l'extrême droite), à qui ils ont accordé 46,7% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Philippe Latombe (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Laurent Caillaud (Divers centre) avec 21,37% et 15,85% des électeurs. Simon-Pierre Paulin était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Vendée dans son ensemble, avec cette fois 32,17%, devant Philippe Latombe avec 28,51% et Lucie Etonno avec 23,33%.

19:21 - Participation aux élections législatives à Falleron : une hausse par rapport aux européennes ? À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Le 30 juin dernier, la participation au premier tour des législatives 2024 à Falleron était de 66,41%, dépassant celle des dernières élections européennes. Durant le dernier scrutin européen, 1 304 personnes en âge de participer à une élection à Falleron s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir (soit 47,62%). Le taux de participation était de 48,93% lors du scrutin de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - À Falleron, le score de l'abstention au 2e tour des législatives 2024 sera un élément fort À Falleron, la participation constitue à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif. Dans la commune, dimanche, 33,59% des électeurs ont choisi de ne pas voter au premier tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 20,05% des électeurs dans la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 21,15% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,43% au premier tour. Au second tour, 57,7% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Falleron ?

17:29 - Comprendre l'électorat de Falleron : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Falleron, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,54% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de politiques sur le travail. Avec une densité de population de 54 hab par km² et 47,98% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de foyers détenant au moins une voiture (84,22%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 558 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,13%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,11%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Falleron mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,72% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.