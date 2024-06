Résultat des législatives à Cauvigny : l'élection 2024 en direct

14:23 - Cauvigny : quand les données démographiques façonnent les urnes

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Cauvigny mettent en évidence des tendances claires susceptibles de peser sur le résultat des élections législatives. Dans la commune, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 20,07% de 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (14,43%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 526 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,36%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,39%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Cauvigny mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,47% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.