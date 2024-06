En direct

La nouvelle union de la gauche pourrait compter entre 25% et 33% à Aigrefeuille lors de ce premier tour L'autre interrogation qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du vote de gauche après la création du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Le jour du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 25,54% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 20,03% à Aigrefeuille. Mais la gauche pourrait faire plus ce dimanche soir, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 33% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

12 points gagnés en 5 ans par l'extrême droite à Aigrefeuille Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Aigrefeuille entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera à près de 20% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Un tremblement de terre aussi à Aigrefeuille au début du mois ? Le verdict qui a été établi lors des élections bien plus récemment encore est historique. Revenir sur le séisme du 9 juin peut donc sembler plus que jamais sensé au moment du scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Aigrefeuille, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, a remporté l'élection, cumulant 22,87% des voix contre Raphaël Glucksmann à 20,03% et Valérie Hayer à 19,13%.

Aigrefeuille avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 Le choix du président de la République est incontestablement la principale clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Ce sont Emmanuel Macron avec 38,67% et Jean-Luc Mélenchon avec 16,65% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de la présidentielle à Aigrefeuille. La double-finaliste au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 13,32% des voix. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 27,64% contre 72,36%.

Quel score à Aigrefeuille pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 ? Le résultat obtenu par le RN sera l'enseignement majeur pour cette élection législative 2024 localement, comme dans le reste du pays. Au premier tour des élections législatives 2022, Aigrefeuille, couverte par la 10ème circonscription de la Haute-Garonne, verra le binôme estampillé La République en Marche s'imposer avec 38,40%, alors que le RN restera derrière à 12,69%. Au deuxième tour, c'est encore Dominique Faure qui va cumuler le plus de votes, avec 63,62% sur l'unique circonscription couvrant les lieux.

Aigrefeuille : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Comment les habitants d'Aigrefeuille peuvent-ils impacter le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 263 habitants/km² et 56,08% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 5,21% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de mesures sur le travail. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 43,07%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (7,69%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,79%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,46% à Aigrefeuille, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

C'est le moment de faire un choix à Aigrefeuille pour les législatives À Aigrefeuille, le niveau de participation sera incontestablement l'un des critères clés de ces élections législatives. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,91% au premier tour et seulement 55,55% au deuxième tour. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 108 personnes en âge de voter au sein de la commune, 85,65% étaient allées voter, contre une participation de 83,3% au deuxième tour, c'est-à-dire 923 personnes. Les incitations à contrer le RN pourraient en effet renforcer l'engagement civique des habitants d'Aigrefeuille.