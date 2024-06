En direct

La gauche a gagné du terrain depuis les dernières législatives à Aiserey La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 9,59% à Aiserey. Mais la gauche vise bien mieux dans la soirée, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 20% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Aiserey, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 19,26% des votes dans la commune. Une performance à comparer enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

Le Rassemblement national a fortement séduit à Aiserey Difficile de tirer des conclusions de cette combinaison de chiffres. Mais quelques grandes directions se dégagent… Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit huit points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN termine pas loin des 40% à Aiserey ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Le RN à 47,64% à Aiserey le 9 juin dernier Une autre expérience électorale, bien plus récente, a eu lieu dernièrement qu'il convient d'étudier avec précision. D'autant que ce choc est à l'origine de l'élection qui arrive maintenant. Il y a quelques semaines en effet, à Aiserey, la liste RN, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, s'est imposée, cumulant 47,64% des suffrages face à Valérie Hayer à 12,52% et Raphaël Glucksmann à 9,59%. Ce qui correspond à 293 bulletins dans la commune.

Aiserey avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. Chose rare : le Rassemblement national avait récolté au premier tour un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. Elle avait accumulé 35,14% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 26,3% et 14,15%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 54,68% contre 45,32%).

Quel résultat pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Aiserey ? Le nombre d'électeurs glanés par la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur pour cette élection des députés 2024 au niveau local. Le RN réalisait un excellent démarrage à Aiserey au cours des élections des députés il y a deux ans. On retrouvait en effet Dominique-Alexandre Bourgois en tête au premier tour, avec 36,07% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de la Côte-d'Or. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Fadila Khattabi (La République en Marche) chez les électeurs avec 55,83%.

Comment la composition démographique d'Aiserey façonne les résultats électoraux ? Dans les rues d'Aiserey, les élections sont en cours. Avec ses 1 478 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 84 entreprises attestent une économie favorable. Dans le village, 19,5% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 25,84% de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,26% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs? Dans cette diversité sociale, 43,89% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 254,42 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Pour conclure, Aiserey incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

Abstention à Aiserey : les leçons des précédentes élections Le taux d'abstention sera incontestablement l'un des critères principaux des élections législatives à Aiserey. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,02% au premier tour et seulement 56,81% au deuxième tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 057 personnes en âge de voter dans la commune, 21,00% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 18,45% au premier tour.