Résultat des législatives à Aix-en-Pévèle : l'élection 2024 en direct

11:02 - Le poids démographique et économique d'Aix-en-Pévèle aux législatives

La composition démographique et la situation socio-économique d'Aix-en-Pévèle façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,09% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec une densité de population de 175 hab/km² et 51,19% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (9,09%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 546 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,25%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (6,83%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,1% à Aix-en-Pévèle, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.