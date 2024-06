En direct

19:50 - Un résultat aux législatives entre 22% et 29% à Allaire pour le Front populaire ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront convaincus par le Front populaire ? Pour le premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 22,33% des suffrages dans la commune. Aux européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 12,47% à Allaire. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 8,11% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,9% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,03% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total de 29% cette fois.

18:42 - L'extrême droite a vivement gagné du terrain à Allaire en 5 ans Difficile de trouver une logique politique dans cette combinaison de chiffres. Mais des indices apparaissent… Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 13 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN arrive à près de 26% à Allaire ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Allaire dans la moyenne nationale concernant Bardella le 9 juin Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'anticiper le scrutin des législatives. C'est en effet la liste Rassemblement national présentée par Jordan Bardella qui a fini première des élections du Parlement européen 2024 à Allaire, avec 34,2% des suffrages exprimés, soit 565 voix dans la ville, devant la liste portée par Valérie Hayer avec 14,95%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,47%.

14:32 - 30,12% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Allaire L'élection du président de la République est incontestablement la clé pour jauger une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Allaire lors du premier tour de la présidentielle avec 30,12%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 26,2%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 19,17% et 4,8% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 42,16% contre 57,84%.

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Allaire ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent est un enseignement clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune d'Allaire il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 18,06% au premier tour, contre 28,45% pour Paul Molac (Régionaliste), Allaire faisant partie de la 4ème circonscription du Morbihan. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Paul Molac (Régionaliste) finalement en tête localement.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Allaire Dans les rues d'Allaire, le scrutin est en cours. Avec ses 3 875 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 225 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (78,43%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 41,26% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 49,31% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1122,76 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Allaire s'inscrit dans l'histoire de la France.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Allaire : scrutin en cours L'analyse des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Pendant les européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention représentait 44,76% des inscrits sur les listes électorales d'Allaire, contre un taux d'abstention de 44,91% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 46,74% au premier tour. Au second tour, 53,23% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Allaire ? Au premier tour de la présidentielle, 20,97% des électeurs habilités dans la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 22,26% au second tour.