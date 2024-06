En direct

19:50 - Le Front populaire, une deuxième Nupes gauche lors de ces élections législatives 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui a émergé en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. A l'issue des élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 12,78% à Allennes-les-Marais. Un score qui devrait s'améliorer dans la soirée, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 25% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé également 25,79% des suffrages dans la commune.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 17 points à Allennes-les-Marais Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN se sont élevés à plus de 31% des voix aux européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 17 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN termine à environ 30% à Allennes-les-Marais ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 40,61% à Allennes-les-Marais le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler également pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Allennes-les-Marais, la liste RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, a battu les autres listes, récoltant 40,61% des suffrages contre Valérie Hayer à 13,43% et Raphaël Glucksmann à 12,78%. Ce qui correspond à 629 bulletins dans la commune.

14:32 - Allennes-les-Marais avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle La communauté des électeurs d'Allennes-les-Marais s'était massivement tournée vers Marine Le Pen à l'issue du scrutin présidentiel 2022 puisque la figure de l'ancien FN prenait la tête avec 29,43% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 28,45% et 15,63% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec 6,54% des suffrages. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,5% contre 52,5%.

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au RN en 2022 Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Les législatives 2022 avaient abouti à un très gros départ pour le Rassemblement national à Allennes-les-Marais. On retrouvait en effet Victor Catteau devant ses concurrents au premier tour, avec 26,91% dans la ville, qui faisait partie de la 5ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 51,76%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,24%.

11:02 - Allennes-les-Marais : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire d'Allennes-les-Marais, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 3 567 habitants répartis dans 1 462 logements, cette commune présente une densité de 614 habitants par km². Avec 146 entreprises, Allennes-les-Marais offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (89,06%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 32,34% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,19%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2511,22 euros/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Allennes-les-Marais, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, se joignent aux défis français.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Allennes-les-Marais Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des précédents scrutins électoraux. Il y a quelques semaines, lors des précédentes élections européennes, 52,89% des électeurs d'Allennes-les-Marais (Nord) avaient participé au vote. Le taux de participation était de 53,04% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,23% au premier tour. Au deuxième tour, 48,05% des électeurs se sont déplacés. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle représentait 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.