En direct

19:49 - Les bulletins de la coalition de gauche très suivis Une autre question qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la création du Front populaire. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait glané 11,34% à Ambrières-les-Vallées le 9 juin. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 19% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,58%), de l'EELV Marie Toussaint (3,82%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,15%). A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Ambrières-les-Vallées, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 15,34% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - La progression éclair du Rassemblement national à Ambrières-les-Vallées Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 31% des voix aux élections européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 21% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Ambrières-les-Vallées au début du mois Le résultat qui a été établi à l'issue des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. 32,22% des voix ont en effet cheminé vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Ambrières-les-Vallées, contre Valérie Hayer à 22,67% et Raphaël Glucksmann à 11,34%. Le RN l'a emporté avec pas moins de 270 électeurs d'Ambrières-les-Vallées.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections d'Ambrières-les-Vallées ? C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Ambrières-les-Vallées lors du premier tour de la présidentielle avec 36,16%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 22,91%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 14,08% et 5,87% des voix. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 38,7% contre 61,3%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? Les législatives 2022 à Ambrières-les-Vallées ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 13,67% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Mayenne, alors que les candidats La République en Marche rassembleront 62,43% des voix. La circonscription avait d'ailleurs élu son député dès le premier round.

11:02 - Les enjeux locaux d'Ambrières-les-Vallées : tour d'horizon démographique Quel portrait faire d'Ambrières-les-Vallées, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 623 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Avec 151 entreprises, Ambrières-les-Vallées offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 28% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 12,38% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 48,37% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 39,69% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 973,32 €, accable une commune qui désire un avenir prospère. Ainsi, à Ambrières-les-Vallées, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

09:32 - Les législatives démarrent à Ambrières-les-Vallées : quel sera le taux de participation ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des dernières élections. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, 43,77% des électeurs d'Ambrières-les-Vallées (Mayenne) avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 46,33% lors des européennes de 2019. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, 72,15% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 73,54% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 529 personnes. Les jeunes affichent souvent un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives ?