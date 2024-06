En direct

19:49 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Ancerville pour ces élections législatives 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient opté pour la Nupes, qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, avance dans le brouillard. Aux élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 8,33% à Ancerville. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 11% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (2,43%), de l'EELV Marie Toussaint (1,03%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (0,75%). La barre est haute : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Ancerville, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 12,69% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a gagné 11 points à Ancerville Alors que tirer de cette avalanche de scores ? L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Ancerville entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 52% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national a dépassé les 50% à Ancerville au début du mois Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours résonne encore dans les esprits. 58,65% des suffrages se sont en effet dirigés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Ancerville, face à Valérie Hayer à 12,35% et Raphaël Glucksmann à 8,33%. Le mouvement nationaliste a attiré ainsi pas moins de 627 habitants d'Ancerville passés par les bureaux de vote.

14:32 - 43,07% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Ancerville L'élection à la présidence de la République est sans doute la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. Elément saillant : le RN avait obtenu au premier tour un score plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait engrangé 43,07% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 21,37% et 8,97%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 63,66% contre 36,34%).

12:32 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Ancerville ? Le score obtenu par le RN sera très commenté pour ces législatives 2024, au niveau local. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Ancerville au début des élections législatives 2022. C'est en effet Brigitte Gaudineau qui arrivait en pôle position au premier tour avec 44,19% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Meuse. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 57,39%, devant le binôme Divers droite à 42,61%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Ancerville À Ancerville, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 31,07% de 60 ans et plus. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (18,16%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 943 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,78%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,81%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Ancerville mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,03% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Les législatives débutent à Ancerville : la participation en question Ce 30 juin 2024, lors des législatives à Ancerville (55170), qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,49% au premier tour. Au second tour, 56,69% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 25,12% des personnes en âge de voter dans la localité avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 25,06% au premier tour.