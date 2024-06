En direct

19:47 - Quels seront les reports pour les voix de la Nupes à Andlau ? L'union des partis de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 11,05% à Andlau. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 21% sur place. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Andlau, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 20,4% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 9 points à Andlau Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 9 points à Andlau entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera à près de 32% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 35,38% pour la liste de Jordan Bardella à Andlau il y a trois semaines Revenir sur le séisme du 9 juin apparaît aussi comme pertinent au moment du scrutin de ces législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté les européennes 2024 à Andlau. L'extrême droite séduisait 35,38% des voix, soit 253 voix, devant Valérie Hayer à 15,1% et Raphaël Glucksmann à 11,05%.

14:32 - Quel était le résultat de la dernière présidentielle à Andlau ? La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait fini première avec 30,65% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Andlau. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,48% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,88%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 7,64% des voix pour sa part. Avec 50%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Lors des dernières législatives à Andlau, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 24,11% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 27,15% pour Charles Sitzenstuhl (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche avec 55,77%. Charles Sitzenstuhl remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les données démographiques d'Andlau révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Andlau comme dans toute la France. Avec ses 1 759 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 124 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 513 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (76,86%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 42,86% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, près de 49,9% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 428,08 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Andlau, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Abstention à Andlau : les leçons des précédentes élections Le niveau d'abstention sera un critère essentiel du scrutin législatif 2024 à Andlau. La perte de pouvoir d'achat pourrait potentiellement faire augmenter la participation à Andlau. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 349 personnes en âge de voter dans la commune, 75,39% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 76,2% au premier tour, c'est-à-dire 1 028 personnes. En comparaison, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,6% au premier tour et seulement 41,5% au second tour. Quel député remplacera Charles Sitzenstuhl dans la 5ème circonscription du Bas-Rhin ?