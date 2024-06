Résultat des législatives à Anstaing : l'élection 2024 en direct

Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera scruté à la loupe localement pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Anstaing en 2022, lors des élections du Parlement, avec 15,47% au premier tour, contre 32,52% pour Célia Pereira (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Anstaing votant pour la 6ème circonscription du Nord. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 47,98% contre 52,02% pour les vainqueurs. Mais c'est Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui l'emportait cette fois.

Quel portrait faire d'Anstaing, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 29,3% de cadres pour 1 601 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 93 entreprises, Anstaing se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (89,26%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 20,21% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 45,01% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1197,55 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Anstaing contribue à préparer l'avenir de la France.

L'une des clés de ces élections législatives 2024 sera immanquablement l'ampleur de la participation à Anstaing (59152). Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 56,9% au premier tour et seulement 56,21% au second tour. Quelle sera la participation à Anstaing pour les législatives 2024 ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 239 personnes en âge de voter dans la commune, 79,35% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 79,74% au premier tour, soit 988 personnes. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des Français serait de nature à augmenter l'importance de l'élection aux yeux des citoyens d'Anstaing.