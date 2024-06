En direct

19:49 - Le Nouveau Front populaire va-t-il tirer parti des électeurs de la Nupes à Arc-sur-Tille ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son score aller directement vers le Front populaire ce dimanche ? Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 13,7% à Arc-sur-Tille. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 4,82% de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,3% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,18% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme tournant autour des 25% sur place. Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 21,9% des voix dans la commune.

18:42 - 15 points arrachés en 5 ans par le RN à Arc-sur-Tille Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais des tendances se dégagent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 15 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Arc-sur-Tille il y a trois semaines ? Le résultat de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui a fini première des élections européennes 2024 à Arc-sur-Tille, avec 36,81% des bulletins dans l'urne devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 16,81%, et Raphaël Glucksmann avec 13,7%.

14:32 - Arc-sur-Tille avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 Le scrutin présidentiel est sans doute la clé pour estimer une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Arc-sur-Tille lors du premier tour de la présidentielle avec 33,12%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 22,57%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 14,26% et 8,37% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 39,32% contre 60,68%.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au clan macroniste la dernière fois Le RN ratait complètement la première marche à Arc-sur-Tille il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 21,06% au premier tour, contre 31,03% pour Fadila Khattabi (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Arc-sur-Tille faisant partie de la 3ème circonscription de la Côte-d'Or. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Ensemble ! Avec 41,21% contre 58,79% pour les vainqueurs. Fadila Khattabi remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Arc-sur-Tille : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population d'Arc-sur-Tille peut-elle affecter le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 4,75%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. De plus, le taux de familles propriétaires (82,66%) met en exergue l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage important de cadres, atteignant 27,56%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de familles monoparentales (8,38%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,2%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Arc-sur-Tille mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 19,73% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

09:32 - Retour sur la participation aux élections législatives à Arc-sur-Tille L'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Arc-sur-Tille (21560). Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,74% au premier tour et seulement 49,95% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Arc-sur-Tille ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 84,31% des personnes aptes à voter dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 82,46% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 707 personnes. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des familles serait notamment capable de ramener les citoyens d'Arc-sur-Tille vers les urnes.