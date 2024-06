En direct

19:48 - Une fourchette de 18% environ pour le Nouveau Front populaire à Argent-sur-Sauldre Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votes lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 10,46% à Argent-sur-Sauldre pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 4,14% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,07% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,19% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 18% sur place. A l'issue du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Argent-sur-Sauldre, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu aussi 18,08% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 11 points à Argent-sur-Sauldre Que peut-on retenir de toutes ces données ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Argent-sur-Sauldre entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera à près de 32% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Argent-sur-Sauldre le 9 juin ? Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore qu'il est bon d'observer avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Le score de la liste Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Argent-sur-Sauldre, à 40,63%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 14,23% et Raphaël Glucksmann à 10,46%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Argent-sur-Sauldre lors de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait fini première avec 29,3% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Argent-sur-Sauldre. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,15% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,03%. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec seulement 7,04% des suffrages pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,69% contre 51,31%.

12:32 - Quel verdict pour la majorité au premier tour à Argent-sur-Sauldre ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indicateur clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Aux législatives en 2022 à Argent-sur-Sauldre, le RN se plaçait à la deuxième place, 24,78% des électeurs s'étant tournés vers son binôme, contre 27,05% pour François Cormier Bouligeon (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 59,76%. François Cormier Bouligeon conservait donc son avance sur place.

11:02 - Démographie et politique à Argent-sur-Sauldre, un lien étroit Comment la population d'Argent-sur-Sauldre peut-elle affecter les résultats des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 24% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,01%. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (68,98%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 806 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,88%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,1%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Argent-sur-Sauldre mettent en relief une diversité de qualifications, avec 36,84% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Argent-sur-Sauldre : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Début juin, pendant les élections européennes, 52,13% des inscrits sur les listes électorales d'Argent-sur-Sauldre (Cher) s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 49,94% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,86% au premier tour. Au deuxième tour, 44,57% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Argent-sur-Sauldre pour les législatives 2024 ? Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 688 personnes en âge de voter au sein de la commune, 71,95% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 70,26% au premier tour, c'est-à-dire 1 186 personnes.