En direct

19:51 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes dissoute à Arradon ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, combien va en rassembler le Front populaire ? Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Arradon, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,05% des votes dans la commune. Combien voteront pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 21,65% à Arradon. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 33% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (3,61%), de l'écologiste Marie Toussaint (8,27%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,47%).

18:42 - Quel score pour le RN à Arradon lors des législatives ? Difficile d'avoir les idées claires après tous ces chiffres. Mais des éléments apparaissent… La progression du RN est déjà puissante à Arradon entre le score de Jordan Bardella en 2019 (8,5%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (13,38%), de l'ordre de 5 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 10% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - La particularité Arradon lors des élections du 9 juin Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella a été amplement battu en effet aux européennes sur place. La tête de liste a terminé troisième, avec 13,38%, contre Valérie Hayer avec 26,95% et Raphaël Glucksmann avec 21,65%.

14:32 - Arradon avait voté Macron lors de la dernière présidentielle L'élection du chef de l'Etat est sans doute la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen se trouvait largement derrière dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 9,05% contre 43,4% pour Emmanuel Macron et 15,76% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 80,68% contre 19,32% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un précédent précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Avec 5,16% à Arradon, le Rassemblement national était distancé par les 42,29% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 1ère circonscription du Morbihan. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours inexistant et laissant la place à Anne Le Hénanff (La République en Marche) pour le leadership localement.

11:02 - Arradon : démographie, élections et perspectives d'avenir À Arradon, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec 34,71% de population active et une densité de population de 292 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,28% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux mesures sur le travail. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 28,64%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,47%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (10,65%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 17,49%, comme à Arradon, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

09:32 - Retour sur la participation aux législatives précédentes à Arradon À Arradon (56610), le taux de participation sera indéniablement l'un des critères clés des législatives 2024. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 62,22% au premier tour. Au second tour, 63,02% des électeurs se sont déplacés. Au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 4 998 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 84,07% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 82,41% au second tour, ce qui représentait 4 124 personnes. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes dues à la guerre au Moyen-Orient, pourraient entre autres impacter les choix que feront les électeurs d'Arradon.