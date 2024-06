Résultat des législatives à Art-sur-Meurthe : l'élection 2024 en direct

Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Art-sur-Meurthe, comptant 22,28%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 23,83% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Thibault Bazin (Les Républicains) finalement en tête localement.

11:02 - Comment la composition démographique d'Art-sur-Meurthe façonne les résultats électoraux ?

Quel portrait faire d'Art-sur-Meurthe, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 660 habitants répartis dans 691 logements, cette commune présente une densité de 113 habitants par km². Avec 87 entreprises, Art-sur-Meurthe permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 17,65% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 20,86% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,1% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 47,74% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 739,78 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À Art-sur-Meurthe, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.