Résultat des législatives à Artigueloutan : l'élection 2024 en direct

14:25 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Artigueloutan

Quel impact aura la population d'Artigueloutan sur les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 8,57% pourrait agir sur les espérances des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 125 hab/km² et 45,43% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (7,14%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 516 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,64%) révèle des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (3,54%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,15%), témoigne d'une population instruite à Artigueloutan, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.